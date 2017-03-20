Фото Xiaomi Mi 6 подтвердило 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась фотография экрана готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi 6, который пок ане был представлен официально.





Как видно на фото, в параметрах смартфона указаны 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается четырехъядерный процессор с тактовой частотой 2,7 ГГц. Хотя название процессора прямо не называется, это может оказаться Snapdragon 821 от Qualcomm. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой MIUI 8.3.14.

По предварительным данным, топовая версия Xiaomi Mi 6 может получить процессор Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной памяти и три варианта накопителя — на 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ. Задняя камера получит сенсор Sony IMX400 с пятиосной системой стабилизации изображения. Более ранние слухи сообщали также о версиях в обычных корпусах и с 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Есть вероятность, что две младшие модели получат не Snapdragon 835, а прошлогодний Snapdragon 821. Цены ожидаются на уровне 289, 332 и 419 долларов США.