Смарт-часы ZTE Quartz засветились на фото

В сети появилась подборка живых фотографий, на которых показаны готовящиеся к выпуску смарт-часы ZTE Quartz. Фотографиями поделился профильный ресурс Android Police со ссылкой на анонимный независимый источник.





Как ожидается, Quartz станут первыми смарт-часами ZTE на базе платформы Android Wear. Модель под номером ZW10 обладает металическим корпусом с засечками на безеле и небольшой кнопкой сбоку.

Смарт-часы не получат пульсомера и поддержки NFC, но при этом поддерживают 3G (не LTE). Зарядка производится через специальный пластиковую док-станцию. Смарт-часы работают под управлением Android Wear 2.0 поверх 7.1.1 Nougat.