Alcatel Idol 5S засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Alcatel Idol 5S, который пока не бы представлен официально.





По этим данным, Alcatel Idol 5S оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами.

Он базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek MT6757CH, также известном как Helio P20, с тактовой частоте 2,3ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.