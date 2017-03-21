Alcatel Idol 5S засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Alcatel Idol 5S, который пока не бы представлен официально.


По этим данным, Alcatel Idol 5S оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами.

Он базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek MT6757CH, также известном как Helio P20, с тактовой частоте 2,3ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Источник
GFXBench
Теги
смартфон ANDROID ALCATEL TCL GFXBench

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