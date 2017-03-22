Японский Vaio Phone A воскрес с Android вместо Windows 10 Mobile

Vaio, ныне отдельная от Sony компания, представила в Японии "новый" смартфон Vaio Phone A. Модель получил аппаратные возможности прошлогоднего смартфона Vaio Phone Biz, но вместо операционной системы Windows 10 Mobile работает под управлением Android 6.0 Marshmallow.


Смартфон заключен в металлический корпус и оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1080 x 1920 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Его аппаратной основой стали восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 617, 3 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использовать карточки формата microSD. Поддерживаются сотовая связь LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.0. Емкость аккумулятора составляет 2800 мАч. Впрочем одно аппаратное новшество, все же, имеется — поддержка двух SIM-карт.

Vaio Phone A поступит в продажу на японском рынке 7 апреля по цене около 223 долларов США.

Источник
Vaio
Теги
смартфон ANDROID Windows 10 Mobile VAIO VAIO Phone Biz

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