HMD выпустит новые Nokia в 120 регионах одновременно

Компания HMD Global планирует устроить одновременный старт продаж смартфонов Nokia 3, 5 и 6 во втором квартале 2017 года. Об этом рассказал профильный ресурс NokiaPowerUser со ссылкой на представителей компании.



Напомним, на прошедшей в начале марта выставке MWC 2017 в Барселоне компания HMD Global представила пару новых смартфонов под брендом Nokia — Nokia 3 и 5, переиздание Nokia 3310 и международную версию смартфона Nokia 6, уже продающегося в Китае.


Задержка между анонсом и окончательным поступлением в продажу, по данным источника, вызвана необходимостью создать запас произведенных устройств, готовых для поставки. Одновременный запуск представляет собой довольно амбициозную задачу, поскольку HMD, в действительности, является стартапом, хотя и с поддержкой таких гигантов, как Nokia и Foxconn.

Как отмечает NokiaPowerUser, все три смартфона Nokia 3, 5 и 6, а также переиздание легендарного телефона Nokia 3310, будут запущены одновременно в международном масштабе в мае 2017 года.

Источник
NokiaPowerUser
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смартфон ANDROID Nokia телефон HMD Nokia 6 Nokia 3310 Nokia 3 Nokia 5

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