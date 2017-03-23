Обновление до Android 7.0 Nougat для Huawei P9 lite отложено

Обновление прошивки до свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat для смартфона Huawei P9 lite отложено по техническим причинам. Об этом сообщил профильный немецкий ресурс HuaweiBlog.





Сообщается, что Huawei P9 Lite не получит обновления ранее второго квартала 2017 года, то есть ожидать его появления можно с начала апреля. Отметим, что Huawei официально выпускала бета-версию Nougat для этого смартфона, вероятно в процессе тестирования на "живых пользователях" были обнаружены какие-то задерживающие окончательный релиз ошибки.