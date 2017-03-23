Смартфон Samsung Galaxy C5 Pro доступен в Гонконге

Смартфон Samsung Galaxy C5 Pro больше не является эксклюзивным для китайского рынка. Гаджет появился на официальном сайте корейского гиганта в Гонконге. В продажу поступают версии всех трех цветов (Lake Blue, Maple Leaf, Powder Rose). Стоимость пока остается неизвестной.

Напомним, что Samsung Galaxy C5 Pro заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. Он оснащается 5,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельными фронтальной и основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 626 с тактовой частотой 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками памяти microSD.

Размеры составляют 145,7 х 71,4 х 7 мм, а вес — 145 граммов. Аккумулятор обладает емкостью 2 600 мАч. Есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow. Поддерживается платежный сервис Samsung Pay.

О появлении устройства на западном рынке пока говорить рано.