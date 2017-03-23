Samsung анонсировала Gear S3 classic с поддержкой LTE

Компания Samsung Electronics анонсировала версию смарт-часов Gear S3 classic с поддержкой LTE. На данный момент выход такой вариации запланирован на американском рынке через операторов AT&T, T-Mobile и Verizon.


Напомним, пока поддержка сотовых сетей имелась только у более спортивной версии Gear S3, получившей название Gear S3 frontier, а версия classic обходилась без возможности совершать звонки, платежи и тому подобное без подключенного смартфона.


В остальном Samsung Gear S3 classic остались прежними. Смарт-часы получили увеличенный, по сравнению с прошлогодними Samsung Gear S2, до 1,3 дюйма в диагонали круглый Super AMOLED-дисплей с разрешением 360 х 360 пикселей и новым защитным стеклом Corning Gorilla Glass SR+, появилась поддержка GPS и ГЛОНАСС, емкость аккумулятора увеличилась до 380 мАч, объем оперативной памяти вырос до 768 МБ, появилась поддержка платежей с MST.

Источник
Samsung
Теги
Samsung LTE смарт-часы Tizen Samsung Gear S3 Samsung Gear S3 classic

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