Samsung анонсировала Gear S3 classic с поддержкой LTE

Компания Samsung Electronics анонсировала версию смарт-часов Gear S3 classic с поддержкой LTE. На данный момент выход такой вариации запланирован на американском рынке через операторов AT&T, T-Mobile и Verizon.





Напомним, пока поддержка сотовых сетей имелась только у более спортивной версии Gear S3, получившей название Gear S3 frontier, а версия classic обходилась без возможности совершать звонки, платежи и тому подобное без подключенного смартфона.





В остальном Samsung Gear S3 classic остались прежними. Смарт-часы получили увеличенный, по сравнению с прошлогодними Samsung Gear S2, до 1,3 дюйма в диагонали круглый Super AMOLED-дисплей с разрешением 360 х 360 пикселей и новым защитным стеклом Corning Gorilla Glass SR+, появилась поддержка GPS и ГЛОНАСС, емкость аккумулятора увеличилась до 380 мАч, объем оперативной памяти вырос до 768 МБ, появилась поддержка платежей с MST.