Смартфон Ulefone Power 2 получил батарею на 6050 мАч

Китайская компания Ulefone представила новый долгоиграющий смартфон Ulefone Power 2. Это наследник модели Ulefone Power, выпущенной в 2015 году. Он унаследовал у предшественника емкий аккумулятор на 6050 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Как обещает производитель, полностью зарядить смартфон можно за два часа, а автономно он может протянуть до 4 дней в режиме "нормального" использования.



Смартфон заключен в металлический корпус, оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) со стеклом 2.5D со скругленными краями и защитой Corning Gorilla Glass 3, сканером отмечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6750T с графикой Mali T860, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использования карточек microSD объемом до 256 ГБ.


Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Есть поддержка LTE и двух SIM-карт. Размеры составляют 155 x 77,6 x 9,9 мм, а вес — 210 граммов. Смартфон Ulefone Power 2 появится в продаже по цене порядка 180 долларов США 29 марта 2017 года.

Источник
Ulefone
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смартфон ANDROID Ulefone

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