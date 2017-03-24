Рассекречены цены на Xiaomi Mi 6 и Mi 6 Plus

Китайские источники опубликовали свежие подробности о вариациях готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi 6, который пока не был представлен официально.





Согласно предварительным данным, Xiaomi Mi 6 в стандартной версии получит 5,15-дюймовый дисплей, а в версии Xiaomi Mi 6 Plus — 5,7-дюймовым. Для каждой из них предусмотрены три вариации с разным объемом встроенной памяти.

Итак, версии и цены Xiaomi Mi 6:

4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти за $290

4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти за $333

6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти за $391

Версии и цены Xiaomi Mi 6 Plus:

4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флеш-памяти за $377

6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти за $435

8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной флеш-памяти за $507

Все они должны получить топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, кроме самой младшей версии Xiaomi Mi 6 с 4 ГБ RAM и 32 ГБ ROM, в основу которого ляжет Snapdragon 821. Анонс Xiaomi Mi 6 ожидается 11 или 16 апреля.