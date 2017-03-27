Глава Huawei рассекретил планы на полностью безрамочный смартфон

Компания Huawei работает над полностью безрамочным смартфоном. Об этом рассказал журналистам исполнительный директор компании, Ю ЧенгДонг (Yu ChengDong), в интервью после китайской презентации флагманских Huawei P10 и P10 Plus.



Huawei Honor Magic

По словам топ-менеджера, экран смартфона займет всю лицевую панель сверху донизу и рамок вокруг дисплея у него вообще не будет. Сроки выпуска пока неизвестны.

Отметим, что после дебюта смартфона Xiaomi Mi Mix производители поддались на моду увеличения площади дисплея относительно площади передней панели смартфонов. Так, LG G6 не стал полностью безрамочным, но продвинулся в этом плане довольно далеко, аналогичные достижения ожидаются и от Samsung Galaxy S8 с S8 Plus. Кстати, Xiaomi уже вовсю работает нах вторым поколением Mi Mix, у которого соотношение площади дисплея к площади передней панели вырастет до 93%.