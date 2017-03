Samsung Galaxy S8 и S8 Plus сравнили с конкурентами на видео

Профильный ресурс SlashLeaks опубликовал видео из китайских источников, на котором макеты готовящихся к выпуску флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8 Plus сравниваются по размеру и дизайну с конкурирующими моделями.

Так, на видео можно полюбоваться на внешнюю разницу Samsung Galaxy S8 и S8 Plus с iPhone 7, iPhone 7 Plus, Galaxy S7 edge, Honor V9 (Honor 8 Pro). Можно заметить, что Samsung Galaxy S8 Plus имеет габариты iPhone 7 Plus, несмотря на разницу в диагоналях дисплеев в 0,7 дюйма. Galaxy S8 Plus оказался даже меньше и уже, чем Honor V9 с 5,7-дюймовым дисплеем. При этом Galaxy S8 немного длиннее, но не шире, чем 4,7-дюймовый iPhone 7.

Согласно предварительным данным, Samsung Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым и 6,2-дюймовым дисплеем. Оба AMOLED-экрана будут изогнутыми с разрешением WQHD+ (2960 х 1440 пикселей), смогут распознавать силу нажатия наподобие функции 3D Touch у iPhone 6s и 7. Фирменная домашняя кнопка со сканером отпечатков пальцев, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, устранена c лицевой панели и перемещена на заднюю поверхность.

Основная камера получила матрицу разрешением 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f/1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Еще одной особенностью должен стать голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона.

Аппаратной основой выступят Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895, 4 или 6 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1 с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор получит емкость 3250 мАч в младшей и 3600 мАч в старшей модели, есть возможность быстрой беспроводной зарядки. Предусмотрена защита от воды.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Поддерживаются 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (IEEE 802.11ac/b/g/n), Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, NFC, есть 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Смартфоны заключены в стеклянные корпуса и будут представлены в семи расцветках, включая золотистый, серебристый, глянцевый и матовый черные, синий, лиловый и розовый.

Анонс Samsung Galaxy S8 назначен 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. Прием предзаказов должен начаться 10 апреля, а продажи стартуют 21 апреля 2017 года.

Как ожидалось, европейский Samsung Galaxy S8 обойдется в 799 евро, Samsung Galaxy S8 Plus — 899 евро. Таким образом, новые флагманы должны были оказаться на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7 и S7 edge. Однако недавно появилась информация, что стоимость окажется еще выше. В Италии ожидается выход Samsung Galaxy S8 за 829 евро и Galaxy S8 Plus за 929 евро.