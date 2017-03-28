Lenovo отказывается от смартфонов под своим брендом в пользу Motorola

Компания Lenovo снова изменила концепцию наименований и решила выпускать смартфоны под брендом Motorola. Об этом сообщил Марат Ракаев, руководитель подразделения коммуникаций и социальных медиа в России компании Lenovo, на своей страничке в соцсети Facebook.


Интересно, что буквально в феврале 2017 года другой представитель Lenovo рассказывал о несколько другом решении — отказаться от брендов Vibe и Motorola, начав продавать все свои смартфоны под единой маркой Lenovo moto.

Как поясняет Ракаев, «Концепция нейминга еще раз изменилась. Motorola снова выходит на арену». Журналистам он также отметил, что данное изменение коснется не только России, но и остальных регионов, где выпускаются смартфоны Lenovo. Первым смартфонов под новым названием может стать Motorola Moto C.

Напомним, китайская компания Lenovo завершила приобретение Motorola Mobility у Google в 2014 году. Сумма сделки составила около 2,91 миллиарда долларов.

Источник
Марат Ракаев
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto

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