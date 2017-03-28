Moto X (2017) с двойной камерой показался на живых фото

В сети появилась подборка живых фотографий готовящегося к выпуску смартфона Moto X (2017), который пока не был представлен официально. Фото опубликовал китайский источник Jerry Yin через социальную сеть Google+.

Судя по фото, Moto X 2017 получит металлический корпус, сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке, вспышку для фронтальной камеры и двойную основную камеру.

Также фото подтверждают некоторые технические подробности. Смартфон базируется на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Судя по всему, дисплей у него 5,5-дюймовый.