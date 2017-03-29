Китайский регулятор подтвердил параметры Samsung Galaxy S8 и S8 Plus

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA были замечены пока еще не анонсированные новые флагманы Samsung — Galaxy S8 и S8 Plus.





Модели значатся на сайте TENAA с маркировками SM-G9500 и SM-G9550. Фотографий регулятор пока не опубликовал, но подтвердил ряд технических параметров.

Так, для Samsung Galaxy S8 подтверждено следующее: 5,8-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением WQHD+ (2960 х 1440 пикселей) и плотностью 586 пикселей на дюйм, аккумулятор на 3000 мАч. Размеры — 148,9 x 68,1 x 8 мм, а вес — 152 грамма. Для Samsung Galaxy S8 Plus — 6,2-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением WQHD+ (2960 х 1440 пикселей) и плотностью 531 пикселей на дюйм, аккумулятор на 3500 мАч. Размеры — 159,5 x 73,4 x 8,1 мм, а вес — 173 грамма.

При этом оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Смартфоны получат две версии по объему памяти — 4 ГБ оперативной с 64 ГБ встроенной флеш-памяти или 6 ГБ оперативной с 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Что касается процессора, то уточняется лишь что он четырехъядерный.

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy S8 сможет распознавать силу нажатия наподобие функции 3D Touch у iPhone 6s и 7. Фирменная домашняя кнопка со сканером отпечатков пальцев, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, устранена c лицевой панели и перемещена на заднюю поверхность.

Основная камера получила матрицу разрешением 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f/1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Еще одной особенностью должен стать голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона.

Аппаратной основой выступят Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895, 4 или 6 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1 с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Предусмотрена защита от воды. Поддерживаются 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (IEEE 802.11ac/b/g/n), Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, NFC, есть 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Смартфоны заключены в стеклянные корпуса и будут представлены в семи расцветках, включая золотистый, серебристый, глянцевый и матовый черные, синий, лиловый и розовый.

Анонс Samsung Galaxy S8 назначен 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. Прием предзаказов должен начаться 10 апреля, а продажи стартуют 21 апреля 2017 года.

Как ожидалось, европейский Samsung Galaxy S8 обойдется в 799 евро, Samsung Galaxy S8 Plus — 899 евро. Таким образом, новые флагманы должны были оказаться на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7 и S7 edge. Однако недавно появилась информация, что стоимость окажется еще выше. В Италии ожидается выход Samsung Galaxy S8 за 829 евро и Galaxy S8 Plus за 929 евро.