Криштиану Роналду показал ZTE nubia Z17 mini до анонса

Знаменитый футболист Криштиану Роналду, снимающийся в рекламе смартфонов ZTE, показал через свой аккаунт в Instagram готовящийся к выпуску смартфон nubia Z17 mini, пока еще не представленный официально.


В своей заметке Роналду похвалил двойную камеру и подтвердил грядущий анонс, назначенный на 6 апреля 2017 года. Согласно более ранним данным, ZTE nubia Z17 mini может похвастаться двойной тыльной камерой, это подтверждается фотографией.

ZTE nubia Z17 mini оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2.5D, сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, 13-мегапиксельной двойной основной камерй. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц, это либо Qualcomm Snapdragon 652 либо Snapdragon 653, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2930 мАч.

Источник
Cristiano Ronaldo
Теги
смартфон ANDROID ZTE ZTE nubia Z17 mini

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