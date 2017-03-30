Криштиану Роналду показал ZTE nubia Z17 mini до анонса

Знаменитый футболист Криштиану Роналду, снимающийся в рекламе смартфонов ZTE, показал через свой аккаунт в Instagram готовящийся к выпуску смартфон nubia Z17 mini, пока еще не представленный официально.





В своей заметке Роналду похвалил двойную камеру и подтвердил грядущий анонс, назначенный на 6 апреля 2017 года. Согласно более ранним данным, ZTE nubia Z17 mini может похвастаться двойной тыльной камерой, это подтверждается фотографией.

ZTE nubia Z17 mini оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2.5D, сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, 13-мегапиксельной двойной основной камерй. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц, это либо Qualcomm Snapdragon 652 либо Snapdragon 653, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Аккумулятор обладает емкостью 2930 мАч.

Just finished shooting with @nubiasmartphone very impressed by the dual camera! Looking forward to the product launch on April 6th A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Mar 30, 2017 at 2:00am PDT