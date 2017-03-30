Huawei Honor 8 Lite готовится к российскому дебюту

Компания Huawei готовится выпустить в России новый смартфон Honor 8 lite. Он уже появился в ряде регионов, а теперь настал черед российского рынка.


На российском сайте компании появилась страничка с описанием Huawei Honor 8 Lite. Цена и сроки начала продаж пока не заявлены. Как ожидается, эти подробности будут объявлены 6 апреля 2017 года, одновременно с российским дебютом флагманского Honor V8 Pro.

Смартфон Huawei Honor 8 Lite оснащается 5,2-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 2.5D-стелом со скругленным кромками, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами.

Аппаратной основой стал фирменный восьмиядерный процессор Kirin 655 с графикой Mali-T830MP2, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ с возможностью расширения карточками формата microSD. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Размеры составляют 147,2 x 72,94 x 7,6 мм, а вес — 147 граммов.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Россия Huawei Huawei Honor 8 Lite

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