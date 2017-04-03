Флагманский HTC U показался на рендерах

В сети появились рендеры готовящегося к выпуску флагманского смартфона HTC U, который пока не был представлен официально. Их опубликовал профильный ресурс SlashLeaks.


Судя по изображениям, смартфон получил довольно тонкие кромки дисплея с уменьшенными нижней и верхней полосой. На нижней грани можно заметить двойную решетку динамиков и порт USB Type-C. Довольно странно, что на рендерах отсутствуют сканер отпечатков пальцев, кнопки включения и громкости.

HTC U, также известный под кодовым названием Ocean, на днях показал себя в бенчмарке AnTuTu. Бенчмарк подтвердил ряд параметров смартфона. Так, Он оснащается дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 12-мегапиксельной основной и 16-мегапиксельной фронтальной камерами, предположительно на сенсорах Sony IMX362 и IMX351, соответственно.

Смартфон базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Согласно более ранним утечкам, смартфон сможет похвастаться необычным методом ввода — боковая рамка корпуса сможет распознавать различные жесты, такие как сжатие или смахивание вправо и влево. Технология называется Edge Sense.

Дебют HTC U ожидается в середине или конце апреля 2017 года, а международный старт продаж — в начале мая.

Источник
SlashLeaks
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