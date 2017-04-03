Презентация HTC U (Ocean) подтверждает сенсорную рамку

В распоряжении профильного ресурса Android Headlines оказалась презентация, рассказывающая об основных особенностях и характеристиках готовящегося к выпуску флагманского смартфона HTC U, также известного под кодовым названием Ocean.

Презентация подтвердила сенсорную рамку смартфона Edge Sensor. Она позволит взаимодействовать со смартфоном, просто сжав руку. Даже если экран смартфона выключен, пользователь может запустить приложения вроде Google Assistant или камеры, а также выполнять другие функции. Настраивается сила нажатия пользователя, при этом различаются продолжительность нажатия и различные жесты.

Также смартфон получил автоматическое включение HDR+ при съемке, когда это необходимо, четыре микрофона как у HTC U Ultra, а также порт USB Type-C для аудиовывода.


Что касается прочих характеристик, то по данным из презентации смартфон обладает следующими параметрами. Он оснащается дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и стеклом Gorilla Glass 5, сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 или ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2.

Согласно более ранним утечкам, он оснащается 12-мегапиксельной основной и 16-мегапиксельной фронтальной камерами, предположительно на сенсорах Sony IMX362 и IMX351, соответственно.

Дебют HTC U ожидается в середине или конце апреля 2017 года, а международный старт продаж — в начале мая.

Источник
Android Headlines
Теги
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