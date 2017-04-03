LeEco LE X920 с двойной камерой показался на видео

Профильный ресурс AndroidPure обнаружил на просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружил небольшой видеообзор готовящегося к выпуску смартфона LeEco LE X920 с двойной камерой.

По предварительным данным, смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 22,5-мегапиксельной основной камерой с двухцветной LED-вспышкой и лазерным автофокусом, а также 8-мегапиксельной фронтальной камерой, тоже со светодиодной вспышкой. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3400 мАч. У смартфона не сохранился разъем 3,5-мм для наушников, также есть порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow с оболочкой EUI.

Дебют смартфона LeEco LE X920 может состояться 11 апреля 2017 года.