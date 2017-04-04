QWERTY-смартфон BlackBerry KeyOne появится в Европе 5 мая

Стала известна дата выхода смартфона BlackBerry KeyOne в Европе. Ее рассекретил британский ритейлер Clove. Напомним, дебютировавший на выставке MWC 2017 смартфон BlackBerry KeyOne должен был поступить в продажу в апреле. Однако на днях Джон Чен (John Chen), исполнительный директор BlackBerry, сообщил о задержке BlackBerry KeyOne до "после мая".





Согласно данным Clove, продажи смартфона в Великобритании начнутся уже 5 мая. Сейчас он уже начал принимать предварительные заказы на BlackBerry KeyOne за 499 фунтов стерлингов, то есть около 621,8 доллара США. Как ожидается, в других европейских регионах смартфон появится примерно в это же время.





BlackBerry KeyOne представляет собой смартфон в классическом для BlackBerry форм-факторе моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой. Экран используется сенсорный, клавиатура также может выступать в роли тачпада.

BlackBerry KeyOne оснащается 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1620 x 1080 пикселей и соотношением сторон 3:2, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625 с графикой Adreno 506, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3505 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.