Samsung Galaxy S8+ с 6 ГБ оперативной памяти обойдется дороже $1000

Во время международного анонса Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+ были представлены только версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Тем не менее, многочисленные источники подтверждали намерение производителя выпустить флагманы с повышенным объемом памяти в Китае. Теперь корейский ресурс Etnews сообщил ожидаемую стоимость для старшей модели, Galaxy S8+, с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.





По данным источника, такая модель обойдется в 1 155 000 южнокорейских вонов, то есть около 1025 долларов США. Также Etnews подтвердил, что смартфон Samsung Galaxy S8+ с 6 ГБ RAM и 128 ГБ ROM будет выпущен исключительно в Китае.

Отметим, что в прошлом году Samsung выпустила вариант Galaxy S7 на 128 ГБ памяти только в Корее, а затем еще в некоторых регионах вроде Индии и Новой Зеландии.

Напомним, предзаказ на Samsung Galaxy S8 и S8+ уже открыт в России. Samsung Galaxy S8 оценен в 54 990 рублей, а Samsung Galaxy S8+ — в 59 990 рублей. Российские продажи стартуют 28 апреля 2017 года, на неделю позднее изначального релиза в ряде регионов.