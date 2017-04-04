Объявлена российская цена Sony Xperia XA1

Компания Sony Mobile сообщила о начале приема предварительных заказов в России на смартфон Xperia XA1. Он предлагается с 32 ГБ встроенной памяти и двумя SIM-картами в черном, белом, розовом и золотистом цветовых вариациях по рекомендованной цене 22 990 рублей.

Напомним, Sony Xperia XA1 был анонсирован на выставке MWC 2017, которая прошла в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Он заключен в корпус с пластиковой задней крышкой. Смартфон может похвастаться 23-мегапиксельной основной камерой как у Xperia Z5. Обеспечивается запуск камеры за 0,6 секунды.

Sony Xperia XA1 оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P20 MTK6757, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2300 мАч. Технология зарядки Qnovo подбирает режим зарядки, чтобы продлить жизнь аккумулятора. Смартфон учится и вечером будет предлагать растянуть зарядку до момента пробуждения, но можно отказаться и зарядить в обычном режиме.

Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), NFC, Bluetooth 4.2. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено. Размеры составляют 145 х 67 х7,9 мм, а вес — 145 граммов.

Источник
Sony Mobile
Теги
смартфон ANDROID Россия SONY Sony Xperia XA1

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