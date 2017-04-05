Apple Watch 3 дебютируют во второй половине 2017 года

Выпуск следующего поколения смарт-часов Apple Watch запланирован на вторую половину 2017 года. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на источники в производственной цепи поставок.





Это вполне совпадает с более ранними утечками, намекавшими на релиз в третьем квартале 2017 года. Наиболее вероятный месяц дебюта — сентябрь, одновременно со следующим поколением iPhone. Часы могут получить поддержку сотовой связи, улучшенное время автономной работы и производительность.