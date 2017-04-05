Смартфон BQ-5057 Strike 2 на базе Android 7.0 Nougat оценен дешевле 6 тысяч рублей

Российский бренд электроники BQ, за которым стоит компания "Антарес", сообщил о старте продаж смартфона BQ-5057 Strike 2. Особенностью стала свежая версия операционной системы Android 7.0, что обычно несвойственно бюджетным брендам.





Смартфон оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъдерный процессор Mediatek MT6580, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 64 ГБ.

Размеры составляют 144 х 72 х 9,9 мм, а вес — 162 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Смартфон BQ-5057 Strike 2 предлагается в трех цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 5790 рублей.