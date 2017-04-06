Объявлена российская цена мощного Huawei Honor 8 Pro

Компания Huawei официально представила в России европейскую версию флагманского смартфона Honor V9 с двойной основной камерой — Honor 8 Pro. Продажи смартфона начинаются с завтрашнего дня, 7 апреля, по рекомендованной розничной цене 34 990 рублей.


Смартфон оснащается 5,7-дюймовым с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и двойной основной 12+12 Мп с апертурой f/2.2 и возможностью съемки 4K-видео.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 960 с тактовой частотой 2,4 ГГц и графикой Mali-G71, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3900 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, предусмотрен порт USB Type-C. Размеры составляют 157 x 77,5 x 6,97 мм, а вес — 184 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой EMUI 5.0.


Источник
Huawei
Теги
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