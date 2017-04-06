Xiaomi Mi 6 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi 6, пока не представленного официально.


В бенчмарке смартфон представлен под кодовым названием Xiaomi Sagit, но все указывает на то, что это будущий флагман. По данным бенчмарка, смартфон оснащается 5,1-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 12-мегапикслеьной основой и 8-мегапиксельной фронтальной камерами, причем обе с возможностью записи 4K-видео.

Аппаратной основой стал тововый процессор Qualcomm Snapdragon 835 , 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой MIUI.

Анонс Xiaomi Mi 6 ожидается 11 или 16 апреля по цене от 289 долларов и до 391 доллара, в зависимости от версии.

Источник
GFXBench
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 6

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