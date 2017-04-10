Футляр AirPods сможет заряжать iPhone и Apple Watch

Компания Apple может выпустить специальный футляр для беспроводных наушников AirPods, который сможет подзаряжать не только сами наушники, но и iPhone со смарт-часами Apple Watch. Об этом свидетельствует недавний патент, полученный Apple в США.


Документация описывает защищенный от воды футляр AirPods со встроенными компонентами беспроводной передачи энергии. Положив на такой футляр смартфон или смарт-часы, пользователь сможет подзарядить их беспроводным способом. Кроме того, документация описывает защиту, предусматривающую возможность получасового погружения на глубину до 30 метров.

Сейчас футляр используется только для зарядки самих наушников, для этого AirPods надо поместить внутрь. Если разработка воплотится в жизнь, то аккумулятор футляра можно будет использовать для подзарядки внешних устройств.

Источник
USPTO
Теги
Apple iPhone патент Apple Watch AirPods зарядка

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