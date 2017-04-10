Флагманский Nokia 9 окажется дороже iPhone 7

В сети появились подробности о сроках выхода и цене готовящегося к выпуску флагманского смартфона Nokia 9. Информацией поделился профильный ресурс NokiaPowerUser со ссылкой на тот же источник, что неделю назад рассекретил основные технические параметры Nokia 9.





По данным источника, HMD может представить Nokia 9 только в третьем квартале 2017 года. Анонс ожидается в конце июля-начале августа, а старт продаж — ближе к концу третьего квартала или даже позднее. Проблема может быть связана с процессором Qualcomm Snapdragon 835.

Цена для европейских стран названа в размере 749 евро, а для США — 699 долларов. Это больше $649 и сравнимо с 759 евро, которые сейчас Apple просит за iPhone 7 в США и Европе.

Как ожидается, Nokia 9 получит 5,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 12-мегапиксельную фронтальную камеру, а также 22-мегапиксельную двойную основную камеру с оптикой Carl-Zeiss.

Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной, 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор получит емкость 3800 мАч и технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick-Charge 4. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Среди особенностей отмечаются сканер отпечатков пальцев, сканер радужки глаз, технологию пространственного звука Nokia OZO audio, защита от воды по стандарту IP68.