Объявлена российская цена Huawei P10 lite

Компания Huawei сообщила о начале продаж в России смартфона Huawei P10 lite. Это бюджетная модель, дополняющая флагманские смартфоны Huawei P10 и Huawei P10 Plus, дебютировавшие на недавней выставке MWC 2017.


Смартфон получил корпус со стеклянными панелями и металлической рамкой. Huawei P10 Lite оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 12-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный фирменный процессор HiSilicon Kirin 658 с тактовой частотой 2,1 ГГц и графикой Mali T830-MP2, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD.


Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч и возможностью быстрой зарядки. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Emotion UI (EMUI) 5.1. Также отмечается поддержка 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1 GPS и NFC, порт USB Type-C. Размеры составляют 146,5 x 72 x 7,2 мм, а вес —142 грамма.


Продажи Huawei P10 Lite начинаются в М.Видео по рекомендованной розничной цене 18 990 рублей, в других розничных сетях смартфон появится во второй половине апреля.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Россия Huawei Huawei P10 Lite

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