На Samsung Gear S3 заработал Samsung Pay в России

Российское подразделение Samsung Electronics сообщило о доступности мобильного платежного сервиса Samsung Pay на смарт-часах Samsung Gear S3. С 11 апреля 2017 года владельцы Samsung Gear S3 frontier и Gear S3 сlassic смогут оплачивать свои покупки, используя Samsung Pay.





Благодаря технологии Samsung MST c помощью устройства Gear S3 можно совершать оплату не только на NFC терминалах, но и там, где бесконтактные карты не поддерживаются. Для того чтобы воспользоваться сервисом, владельцам Gear S3 необходимо нажать и удерживать кнопку «Назад» на корпусе устройства, выбрать карту поворотом безеля и нажать «Оплатить».

Сервис Samsung Pay заработал в России 29 сентября 2016 года. На данный момент сервис доступен держателям карт, выпущенных следующими банками и финансовыми организациями: Альфа-Банк, БинБанк, ВТБ24, МТС и МТС Банк, Банк Открытие, Райффайзенбанк, Рокетбанк, Банк Русский Стандарт, Сбербанк, Банк Тинькофф, Точка и Яндекс.Деньги. С сервисом совместимы следующие смартфоны Samsung: Galaxy S8 и S8+, Galaxy A7, A5, A3 (2017), Galaxy S7 и edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy Note5, Galaxy A5 (2016) / A7 (2016), а также Galaxy S6 и edge (только NFC), а теперь и смарт-часы Samsung Gear S3 classic и Gear S3 frontier.