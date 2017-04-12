Alcatel Idol 5 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Alcatel Idol 5, который пока не был представлен официально.





Модель значится в бенчмарке под маркировкой Alcatel 6060. Смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной и 12-мегапиксельной основной камерами.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор на базе Cortex A53 с частотой 2 ГГ и графикой Adreno 506, судя по всему, речь идет о Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.