Meizu E2 дебютирует 26 апреля

Компания Meizu распространила приглашение для прессы на мероприятие, назначенное на 26 апреля. Гвоздем программы на нем должен стать смартфон Meizu E2.


По предварительным данным, Meizu E2 — это тот самый смартфон под Meizu M612C, засветившийся не так давно на сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA.

По информации ведомства, смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой станет неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц. Предусмотрены версии с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, 3 ГБ плюс 32 ГБ и 4 ГБ плюс 64 ГБ. Все они могут расширяться карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор имеет объем 2930 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Flyme OS 6.0. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0 LE, GPS и ГЛОНАСС. Размеры составляют 148,2 х 72,53 х 8,4 мм, а вес — 138 граммов.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID MEIZU

Комментарии

Материалы по теме

5 отличных cмартфонов, которые обязательно нужно купить, но не в России

15 марта

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

Meizu Pro 6 Plus на 128 ГБ выходит в России

7 марта

Главные новинки октября 2016 года: смартфоны

5 ноября 2016

Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года

28 декабря 2016

Металлический Meizu M3E вышел в России

16 ноября 2016
Из рубрикиТелефоны
Ультрабюджетные Moto C и Moto C Plus засветились в подробностях
Qualcomm обвиняет Apple в ограничении ее модема iPhone 7 до уровня Intel
Samsung снова самый большой производитель смартфонов в мире

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 110
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 72
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 58
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 41
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 39