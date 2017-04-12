Meizu E2 дебютирует 26 апреля

Компания Meizu распространила приглашение для прессы на мероприятие, назначенное на 26 апреля. Гвоздем программы на нем должен стать смартфон Meizu E2.





По предварительным данным, Meizu E2 — это тот самый смартфон под Meizu M612C, засветившийся не так давно на сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA.

По информации ведомства, смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой станет неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц. Предусмотрены версии с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, 3 ГБ плюс 32 ГБ и 4 ГБ плюс 64 ГБ. Все они могут расширяться карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор имеет объем 2930 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Flyme OS 6.0. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0 LE, GPS и ГЛОНАСС. Размеры составляют 148,2 х 72,53 х 8,4 мм, а вес — 138 граммов.