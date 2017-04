Moto Z2 Force, Moto E4 и Moto C показались на рендерах

Motorola, сейчас являющаяся подразделением компании Lenovo, готовит к выпуску сразу несколько моделей смартфонов. Информация о них продолжает аккумулироваться в сети. Сейчас, например, профильный ресурс SlashLeaks опубликовал пресс-рендеры для Moto Z2 Force, Moto E4, Moto C и Moto C Plus.



Moto Z2 Force

Смартфон Moto Z2 Force напоминает по дизайну оригинальный Moto Z Force, но может похвастаться двойной основной камерой на задней панели. Также можно отметить сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке и поддержку сменных функциональных панелей Moto Mod. Как ожидается, Motorola представит Moto Z2 в июне, через год после дебюта оригинала.



Moto E4

Серии Moto E4 и Moto C смогут похвастаться доступностью по цене, 5-дюймовыми дисплеями и будут слегка различаться по техническим характеристикам. Moto E4, закономерно, станет наследником прошлогоднего Moto E3. А вот серия Moto C полностью новая, смартфоны из нее претендуют на рекорд по доступности для Motorola.