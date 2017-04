Ультрабюджетные Moto C и Moto C Plus засветились в подробностях

В сети появились подробности о характеристиках готовящихся к выпуску смартфонов Moto C и Moto C Plus. Информацией поделился известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat со ссылкой на источник, ознакомленный с планами Motorola, сейчас являющейся подразделением Lenovo.





Moto C и Moto C Plus ориентированы на покупателей, впервые приобретающих смартфон. Они работают под управлением свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat. Они обладают одинаковым размером дисплея — диагональю 5 дюймов, но разными внутренними возможностями.

Moto C будет доступна в вариациях 3G и 4G, а Moto C Plus — только 4G LTE. Модель Moto C получит разрешение FWVGA (854 x 480 пикселей), 1 ГБ оперативной и 8 или 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Камеры получат разрешение 5 Мп и 2 Мп. Аккумулятор — емкость 2350 мАч.

Moto C Plus отличается разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Камеры получат разрешение 8 Мп и 2 Мп. Аккумулятор — емкость 4000 мАч.

Оба смартфона выйдут в нескольких цветах, включая черный, белый, золотистый и красный.