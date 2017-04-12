Цифра дня: Сколько публичных хотспотов Wi-Fi не идентифицируют пользователей?

Цифра дня:

24%

публичных хотспотов Wi-Fi не идентифицируют пользователей.

Роскомнадзор с радиочастотной службой провел проверки более двух тысяч точек беспроводного доступа в интернет в публичных местах. В результате было выяснено, что 24% этих точек нарушают требования об идентификации пользователей.


Больше всего нарушений было выявлено на территории Центрального и Южного федеральных округов. Кроме того в 0,9% случаев было замечено отсутствие блокировки доступа к запрещенной для распространения информации.

При этом проверки осенью прошлого года выявили примерно 30% публичных хотспотов-нарушителей без идентификации пользователей и 2% без блокировки ресурсов з реестра запрещенных сайтов.

Напомним, согласно изменениям в «Правилах оказания универсальных услуг связи», которые заработали с 2014 года, для получения доступа к Wi-Fi в публичных местах пользователи должны проходить идентификацию. Это можно делать различными методами — от подтверждающего SMS-кода до логина через аккаунт на портале госуслуг.

Источник
Роскомнадзор
Теги
Россия WI-FI роскомнадзор точка доступа

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