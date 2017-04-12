Samsung снова самый большой производитель смартфонов в мире

Аналитики из TrendForce выяснили, что в первом квартале 2017-го года на Земле было выпущено всего 307 000 000 смартфонов. Это на 23% меньше, чем в предыдущем квартале. При этом, 26,1% рынка в первом квартале текущего года принадлежало Samsung – это довольно существенный рост, если учесть, что в прошлом квартале доля корейского гиганта составляла всего 18,5%. У Apple, напротив, доля снизилась, с 20,3% до 16,9%.

Что касается «бронзы», то ее получает китайский производитель Huawei. Его доля на рынке практически не изменилась (11,4% против 11,3%). Пятая позиция у Oppo (небольшое падение, с 8,8% до 8,1%), шестая — у Vivo (было 7,1%, а стало 6,2%), седьмая у LG (было 5,8%, а стало 4,6%).

Что касается китайских производителей смартфонов отдельно, то лидером является Huawei (с долей в 24,7%), затем следует Oppo (17,6%) и Vivo (13,4%).