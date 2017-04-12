Samsung снова самый большой производитель смартфонов в мире

Аналитики из TrendForce выяснили, что в первом квартале 2017-го года на Земле было выпущено всего 307 000 000 смартфонов. Это на 23% меньше, чем в предыдущем квартале. При этом, 26,1% рынка в первом квартале текущего года принадлежало Samsung – это довольно существенный рост, если учесть, что в прошлом квартале доля корейского гиганта составляла всего 18,5%. У Apple, напротив, доля снизилась, с 20,3% до 16,9%.

Что касается «бронзы», то ее получает китайский производитель Huawei. Его доля на рынке практически не изменилась (11,4% против 11,3%). Пятая позиция у Oppo (небольшое падение, с 8,8% до 8,1%), шестая — у Vivo (было 7,1%, а стало 6,2%), седьмая у LG (было 5,8%, а стало 4,6%).

Что касается китайских производителей смартфонов отдельно, то лидером является Huawei (с долей в 24,7%), затем следует Oppo (17,6%) и Vivo (13,4%). 

Источник
TrendForce
Теги
Samsung смартфоны

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших ультрашироких мониторов

6 апреля

8 фишек нового смартфона Samsung Galaxy S8

31 марта

Microsoft выпускает собственный Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition

30 марта

Samsung открыла российский предзаказ на QLED телевизоры

24 марта

Samsung официально представила более мощный Galaxy S8+

7 апреля

Как менялся Galaxy S: полная история флагманов Samsung за 6 лет

30 марта
Из рубрикиТелефоны
Что случилось 11 апреля 2017 года?
Рассекречены цены на Xiaomi Redmi Pro 2
Elephone показала прототип безрамочного смартфона

Обсуждаемое

Меховой iPhone Fatale выпущен в России 110
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 72
5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера 58
Легкотня! 5 самых компактных игровых ноутбуков, которые можно всегда носить с собой 43
5 лучших недорогих смартфонов с отличной камерой 41
5 устаревших смартфонов, которые лучше новых 39