Док-станция Samsung DeX начала продаваться в Европе

Одновременно с флагманскими Galaxy S8 и S8+ компания Samsung Electronics представила специальную док-станцию DeX для этих смартфонов. И вот, станция начала продаваться в Европе. Как минимум в Нидерландах ее можно найти по цене от 96 евро.


Как обещает производитель, док-станция Samsung DeX превращает Android-устройства в полноценный персональный компьютер. Она позволяет подключать смартфон к полноценному монитору, использовать клавиатуру и мышь для работы в приложениях. Таким образом можно с удобством редактировать документы, посещать веб-сайты, смотреть видео и отвечать на сообщения на смартфоне.

Чтобы начать работу, пользователю потребуется вставить свой смартфон в док-станцию Samsung DeX, которая автоматически подключает к нему монитор по HDMI кабелю, клавиатуру и мышь по Bluetooth, USB или через беспроводной адаптер.

Док-станция Samsung DeX получила HDMI, два порта USB 2.0, Ethernet, разъем USB Type-C и вентилятор охлаждения, а также технологию быстрой зарядки Adaptive Fast Charging (AFC) для зарядки смартфона.

Источник
GSMArena
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S8 Samsung Galaxy S8+ Samsung DeX

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