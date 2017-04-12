Потенциальный Xiaomi Mi 6 Plus показался на живом фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилось интересное живое фото, якобы, готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi 6 Plus, который пока не был представлен официально.



Согласно предварительной информации, Xiaomi Mi 6 в стандартной версии получит 5,15-дюймовый дисплей, а в версии Xiaomi Mi 6 Plus — 5,7-дюймовым, разрешение составляет Full HD (1920 х 1080 пикселей). Все варианты Xiaomi Mi 6 и 6 Plus, все-таки, базируются на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, а не прошлогоднем Snapdragon 821. За графику отвечает Adreno 540.

В тесте AnTuTu указывается, что Xiaomi Mi 6 получит 12-мегапиксельную основную камеру и фронтальную камеру с разрешением 8 Мп. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Дебют состоится 19 апреля. Цены ожидаются следующие:

  • Xioami Mi 6 4 ГБ + 64 ГБ = 2199 юаней ($318)
  • Xioami Mi 6 4 ГБ + 128 ГБ = 2599 юаней ($376)
  • Xiaomi Mi 6 Plus 6 ГБ + 64 ГБ = 2599 юаней ($390)
  • Xiaomi Mi 6 Plus 6 ГБ + 128 ГБ = 3099 юаней ($448)
  • Xiaomi Mi 6 Plus 6 ГБ + 256 ГБ = 3699 юаней ($535)
Источник
Weibo
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