Огромный Xiaomi Mi Max 2 дебютирует 19 апреля

Китайские источники поделились очередной порцией подробностей о готовящемся к выпуску наследнике смартфона Xiaomi Mi Max. Смартфон будет представлен на пресс-мероприятие 19 апреля в Пекине, одновременно с флагманским Xiaomi Mi 6.





По предварительным данным, Xiaomi Mi Max 2 оснащается 6,4-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), заключен в металлический корпус и базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 626, который должен принести прирост в производительности. Также отмечается 12-мегапиксельная основная камера на сенсоре Sony IMX378 и 5-мегапиксельная фронтальная камера, операционная система Android 7.1.1 Nougat. Отдельно отмечается аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Ранее в бенчмарке была найдена информация о 4 ГБ оперативной памяти в стандартной версии и 6 ГБ в более продвинутой модели. Цена на Xiaomi Mi Max 2 составит от 215 до 245 долларов США.