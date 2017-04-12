Мощному Xiaomi Mi Note 3 предсказывают 8 ГБ оперативной памяти

Анонимный китайский источник предал гласности подробности о технических характеристиках готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi Note 3, который пока не был представлен официально.


По данным источника, Xiaomi Mi Note 3 окажется настоящим супер-флагманским монстром. Так, он сможет похвастаться процессором Qualcomm Snapdragon 835, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Диагональ изогнутого дисплея останется прежней — 5,7 дюйма, так же как и емкость аккумулятора — 4070 мАч.

Выпуск наследника прошлогоднего Xiaomi Mi Note 2 ожидается во втором квартале 2017 года.

Источник
PhoneArena
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi

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