HTC представила смартфон One X10 в России

Компания HTC представила в России новый смартфон One X10, о котором в последнее время ходили слухи. Это не слишком дорогая модель в металлическом корпусе с емким аккумулятором. Как обещает производитель, смартфон может продержаться автономно в течение почти двух дней.





Смартфон оснащается 5,5-дюймовым дисплеем Super LCD 3 с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 8-мегапиксельной фронтальной и 16-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek Helio P10 с частотой 2 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч.





Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС. Размеры составляют 152,9 x 75,6 x 8,23 мм, а вес — 175 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой HTC Sense.





HTC One X10 поступает в продажу в России в апреле в черном и серебристом цветах по рекомендованной розничной цене 19 990 рублей.



