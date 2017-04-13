Huawei продала 5 миллионов Mate 9

Компании Huawei удалось реализовать 5 миллионов смартфонов Mate 9 в первые месяцы после старта международных продаж (новинку покупают существенно лучше, чем Mate 8 ранее). Скорее всего речь идет о всех версиях гаджета вместе.

Ранее, напомним, китайцы сообщали об успехе P9, который разошелся тиражом в 12 миллионов устройств.

Huawei Mate 9 изначально дебютировал в ноябре 2016 года и до января продавался только в Китае. Смартфон имеет металлический корпус и 5,9-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Экран тут обычный, плоский, со стеклом 2.5D. Основная камера сертифицирована Leica, состоит из 20-мегаписельного монохромного модуля и 12-мегапиксельного цветного сенсора. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Аппаратной основой стал 8-ядерный процессор HiSilicon Kirin 960, внутри обнаруживается 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Предусмотрено использование сразу двух SIM-карт, есть поддержка LTE. Аккумулятор обладает емкостью на 4000 мАч с технологией Super Charge. Сканер отпечатков пальцев на задней панели поддерживает жесты. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.0.