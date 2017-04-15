В сеть утекло изображение Oppo R11

Смартфоны Oppo R9 и R9s по-прежнему остаются одними из самых популярных смартфонов на рынке Китая. Сейчас производитель занят созданием продвинутых R11 и R11 Plus, которые должны продолжить славное шествие предшествующих моделей по Поднебесной. Сегодня в сеть утекло изображение R11.

Судя по снимку, двойная основная камера будет расположена в левом верхнем углу гаджета. Также по изображению можно сделать вывод о золотом варианте расцветки R11. 

Смартфон R11 может получить основную двойную камеру, впервые для Oppo. В недавнем бенчмарке смартфон проходит под маркировкой Oppo R6051. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 20-мегапиксельной фронтальной камерой и 16-мегапиксельной основной камерой, однако бенчмарк не давал информации относительно того, двойная камера или одинарная. Что же, изображение выше проливает на это свет.

Аппаратной основой станет восьмиядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 510, новинку оснастят 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Точная модель процессора не называется, возможно, это Snapdragon 660. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat.

Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Oppo R11

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