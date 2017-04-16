Samsung Galaxy C9 с накопителем на 128 ГБ засветился в TENAA

Новая версия смартфона Samsung Galaxy C9 Pro была замечена у регулятора TENAA. Новинка имеет модельный номер SM-C9008 и имеет те же самые спецификации, что и все остальные C9 Pro, за исключением более емкого накопителя. Гаджет оснащается 128 ГБ памяти для хранения информации.

Напомним, Samsung Galaxy C9 Pro представляет собой крупную модель с 6 ГБ оперативной памяти и двумя 16-мегапиксельными камерами — фронтальной и основной.

Samsung Galaxy C9 Pro заключен в металлический корпус и оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и сканером отпечатков пальцев. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 653 с графикой Adreno 510, 6 ГБ оперативной памяти. Аккумулятор на 4000 мАч обладает возможностью быстрой зарядки.

Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2 и NFC, есть порт USB-Type-C.