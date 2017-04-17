HTC U (Ocean) получит защиту от воды на уровне IP57

Независимый разработчик прошивок под ником LlabTooFeR, опубликовал в своем аккаунте Twitter новую порцию подробностей о готовящемся к выпуску смартфоне HTC U, также известном под кодовым названием Ocean, который пока не был представлен официально.





По данным источника, HTC U (Ocean) получит версии с одной и двумя SIM-картами, лишится 3,5-мм разъема для наушников и сможет похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP57.

Согласно более ранним утечкам, у HTC U будет сенсорная рамка Edge Sensor, позволяющая взаимодействовать со смартфоном, просто сжав руку. Даже если экран смартфона выключен, пользователь может запустить приложения вроде Google Assistant или камеры, а также выполнять другие функции. Настраивается сила нажатия пользователя, при этом различаются продолжительность нажатия и различные жесты.

Смартфон получит автоматическое включение HDR+ при съемке, когда это необходимо, четыре микрофона как у HTC U Ultra, а также порт USB Type-C для аудиовывода.

HTC U оснащается дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и стеклом Gorilla Glass 5, сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Гаджет оснащается 12-мегапиксельной основной и 16-мегапиксельной фронтальной камерами, предположительно на сенсорах Sony IMX362 и IMX351, соответственно. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Поддерживаются Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.2.

Дебют HTC U ожидается в середине или конце апреля 2017 года, а международный старт продаж — в начале мая.