Смартфон Meizu E2 без вспышки показался на фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась живая фотография, предположительно, показывающая настоящий смартфон Meizu E2, который пока не был представлен официально.


Интересно, что судя по фото, смартфон не получит вспышки для основной, что по современным меркам, странно. Ранее слухи предсказывали использование кольцевой вспышки, которая будет интегрирована с камерой, но на фото не видно ничего подобного.

По предварительной информации, смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой станет неназванный восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц. Предусмотрены версии с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, 3 ГБ плюс 32 ГБ и 4 ГБ плюс 64 ГБ. Все они могут расширяться карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор имеет объем 2930 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Flyme OS 6.0. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0 LE, GPS и ГЛОНАСС. Размеры составляют 148,2 х 72,53 х 8,4 мм, а вес — 138 граммов.

Дебют Meizu E2 ожидается 26 апреля 2017 года.

Источник
MyDrivers
Теги
смартфон ANDROID MEIZU

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