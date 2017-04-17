В сети появились новые рендеры Moto Z2 Force

Порталы OnLeaks и Android Authority (вслед за ними — и многие другие) опубликовали рендеры грядущего смарфтона Moto Z2 Force вслед за публикацией первого кадра на прошлой неделе. Судя по новым изображениям, новый флагманский гаджет действительно получит двойную камеру.

Более того, отсутствовавший в Moto Z и Moto Z Force 3,5-мм «джек» для наушников, если верить рендерам, вернется. Можно также разглядеть антенну на задней панели устройства. В остальном Moto Z2 Force с 5,5-дюймовым 2K дисплеем мало отличается по дизайну от прошлогодней модели. Разве что габариты незначительно увеличились — 156,32 х 74,36 мм у Moto Z Force 2 против 155,9 х 75,8 мм у Moto Z Force. При этом «двойка» тоньше и имеет толщину всего 5,9 мм.

Напомним, что внутри Moto Z2 Force будет находиться чип Snapdragon 835. 




Источник
Gizmochina
Теги
смартфоны Moto Z2 Force

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