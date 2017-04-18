Представлено новое изображение Oppo Find 9

В сети появилось новое изображение смартфона Oppo Find 9, который до сих пор не был представлен официально (хотя премьеру ждали сначала на MWC 2017, а затем в марте 2017-го года).

Предполагается, что гаджет выйдет в двух версиях. Старшая получит процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Младшей достанется «простой» Qualcomm Snapdragon 653, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Обе версии оснастят 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной и 21-мегапиксельной основной камерами, сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 4100 мАч с быстрой зарядкой VOOC.

Предусмотрена поддержка 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac, MIMO), Bluetooth 4.2 LE, GPS. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Find OS. Как ожидается, цена стартует от 580 долларов США.