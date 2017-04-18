ZTE представила Axon 7s на базе Snapdragon 821

Компания ZTE без особой шумихи анонсировала в Китае обновленную версию прошлогоднего Axon 7 — модель под названием Axon 7s. Главным отличием стал процессор Qualcomm Snapdragon 821 вместо прежнего Snapdragon 820.


Остальные параметры, как ожидается, остались неизменными по сравнению с последним апдейтом Axon 7 на базе Android 7.1 Nougat. Правда нет уверенности насчет повышенного объема памяти — до 6 ГБ RAM и 128 ГБ на накопителей. Будем надеяться, производитель вскоре прояснит эти неясности.

Напомним, прошлогодний ZTE Axon 7 заключен в металлический корпус со стереодинамиками и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением QHD (1440 x 2560 пикселей), 20-мегапиксельной основной камерой с системой оптической стабилизации изображения и фазовым автофокусом, а также 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью использовать карточки microSD.

Источник
ZTE
Теги
смартфон ANDROID ZTE ZTE Axon 7

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